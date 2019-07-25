Kıvrımlı model Ashley Graham tatilde!

Moda dünyasında yeni bir çığır açan kıvrımlı model Ashley Graham kocası Justin Ervin, onun aiesi ve kalabalık bir grup arkadaşıyla birlikte İtalya'da tatil yapıyor.
Ülkenin gözde tatil beldelerinde konaklayan Graham ve grubu, sık sık da sosyal medya hesaplarından keyifli anlarını paylaşıyor.
31 yaşındaki modelin tatilde de tasarım mayolar giydiği dikkatlerden kaçmıyor.
Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham 8,6 milyonluk Instagram takipçisiyle dünyanın en iyi bikini modelleri arasında...
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