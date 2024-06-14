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  4. Kıvrımlı model Demi Rose kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı salladı! "Her yerinde dekolte var"

Kıvrımlı model Demi Rose kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı salladı! "Her yerinde dekolte var"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 12:32
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Sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla adından söz ettiren Demi Rose bu kez son paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı. Ünlü isim bu sefer uzun kırmızı dekolteli elbisesi ile adından söz ettirdi. Sosyal medyada hayranları tarafından ünlü isme yorum yağdı.

Kıvrımlı model Demi Rose kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı salladı! "Her yerinde dekolte var"

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiriyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına hayranları tarafından yüz binlerce beğeni geliyor.

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"BU KADINI ÇOK BEĞENİYORUM"

Ünlü isim bu kez Instagram hesabından paylaştığı kırmızı dekolteli uzun elbisesi ile çok konuşuldu. Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

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Ünlü isme "Çok güzel", "Fazla açık", "Her yerinde dekolte var", "Bunu kadını çok beğeniyorum" gibi yorumlar yapıldı.

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Demi Rose
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