Kiwimedi sağlık turizmi kavramını yeniden yazıyor

"Hastalarımıza en yüksek standartları sağlıyoruz"

Dünyanın her yerindeki hastalar için en etkili tedaviyi, en düşük maliyetli seçeneklerle birleştirerek, hastalarına en yüksek standartları sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Şeref, Kiwimedi platformunun ihtiyaç duyulduğu her an kullanıcılarını desteklemek için yüksek nitelikli ekibe sahip olduklarını dile getirdi. Şeref sözlerine şöyle devam etti:

"Kiwimedi; sertifika belgeli, teknolojik olarak üst düzey donanımlı yüzlerce iyi hastane/klinik ve doktor arasından sizin tedavinize en uygun hastane/klinik ve doktoru bulunmasına yardımcı olur, listeler ve alternatifli olarak kullanıcı seçimine sunar. Tedavisini arayanlar veya sağlığını geliştirmek isteyen kullanıcılar tek hastane/klinik ya da doktora hem tedavi hem maliyet açısından bağlı kalmak zorunda olmaz. Platform, hastane/klinik ve doktoru değerlendirme ve seçme hakkı sunar. Kullanıcılar daha önce tedavi almış gerçek hasta yorumlarını bulabilirler. En kaliteli hizmetin maliyet açısından en avantajlı alınmasını garanti eder, randevu oluştururken alınan fiyatla işlem sonrası alınan fiyat isteği dışında değişmez, kötü sürprizlere yer yoktur. Belirlediğiniz sağlık sunucusunda alabileceğiniz tedavi hizmeti Kiwimedi.com ile çok daha uygun fiyata alınabilir."