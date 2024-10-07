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  4. Kıyafetleriyle paylaştı, benzerliği şaşırttı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyt Efendi'si Mert Yazıcıoğlu'nun dublörü ortaya çıktı!

Kıyafetleriyle paylaştı, benzerliği şaşırttı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyt Efendi'si Mert Yazıcıoğlu'nun dublörü ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 10:25
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Kızıl Goncalar dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Cüneyt Efendi'ye hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından Cüneyt'in kıyafetleriyle paylaşım yapan dublör ünlü oyuncuya çok benzetildi.

Kıyafetleriyle paylaştı, benzerliği şaşırttı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyt Efendi'si Mert Yazıcıoğlu'nun dublörü ortaya çıktı!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, eleştiriler ve takdirlerle birlikte yeni sezonda hızını kesmeden yükselerek devam ediyor. Tansiyonu yüksek senaryosuyla her bölüm heyecanladıran dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyt karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

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DUBLÖR KULLANIYORMUŞ!

Dizinin başrol karakterlerinden biri olan ve replikleriyle adeta izleyenleri mest eden Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı öğrenildi. Tevfik Ateş isimli dublörün Cüneyt'in kıyafetleriyle paylaştığı video gündem oldu. Ünlü oyuncuya olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.

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KIZIL GONCALAR 21. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem bıçaklanmanın ertesinde bilincini yitirirken Alkanlı ailesi de Beste’nin şaibeli ölümüyle sarsılır. Meryem’i kurtaracak kanıt kaybolmuş, Levent Beste’nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid’le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir.

Kayıplara karışan Cüneyd ise kimliğini tamamen yitirmiş, adını Levent Alkanlı sanmaktadır. Bu hali onu eski dünyasından tanıyan tek kişi olan ve ailesinin başına gelen her şey için Meryem ve Zeynep’in gelişini suçlayan Mira ile karşılaştırır. Vahid’den kurtulmak için Müyesser’le bir gebelik oyununa girişen Zeynep ise bir yandan yakalanmamak için uğraşırken bir yandan da dur durak bilmeden Cüneyd’i aramaktadır.

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Öte yandan Vahid kirli işlerini tuttuğu gizli dostlarından bile gizlediği büyük bir hedefin peşine düşmüştür. Bu sırrı, onu adım adım Cüneyd ve hamisi Lokman’a yaklaştırmaktadır. Sadi Hüdayi ise Vahid’e boyun eğmek zorunda kalsa da Cüneyd’den umudunu kesmemiş, cesurca bir oyunun içine girmiştir. Nihayetinde Meryem’in durumu Mira’yı hayatının en büyük gerçeği ile yüzleştirirken Zeynep de Cüneyd ile ilgili korkunç gerçeği öğrenecektir. Böylece geçtiğimiz sekiz ay boyunca yaşanan tüm bu olaylar, herkesin bugününe de ışık tutacaktır.

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