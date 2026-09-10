“Kıyamet balığı” kıyıya vurdu: 6 yanardağ aynı anda patladı! Efsane gerçek mi oluyor?

Wio News'in haberine göre olay, Endonezya'daki Komodo Adası'nın güneydoğu kıyısında bulunan Pembe Plaj'da yaşandı.

25 Ağustos sabahı saat 07.30 sıralarında sahilde yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir kürek balığı bulundu. Bir grup çocuk ve yaşlı bir adamın balığı sahilden taşıdığı belirtildi.

Balığın ortaya çıkması, son derece nadir görülmesi ve halk arasındaki eski inanışlar nedeniyle kısa sürede dikkat çekti.

6 GÜN SONRA 6 YANARDAĞ HAREKETE GEÇTİ

Balığın bulunmasının ardından bölgede volkanik hareketlilik yaşanabileceği yönünde endişeler oluştu.

Bu endişelerin üzerinden yalnızca 6 gün geçtikten sonra Endonezya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi'ne göre 31 Ağustos'ta en az 6 yanardağ neredeyse aynı anda patladı.

Kuzey Sumatra'daki Sinabung Yanardağı'nın yanı sıra Anak Krakatau da harekete geçti. Anak Krakatau'nun püskürttüğü volkanik külün yaklaşık 15 bin metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Aynı gün Kuzey Maluku'daki Ibu, Doğu Nusa Tenggara'daki Lewotobi Perempuan ve Ili Lewotolok ile Doğu Java'daki Semeru yanardağlarında da patlamalar meydana geldi.

“BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI DEĞİLLER”

Altı yanardağın kısa aralıklarla harekete geçmesi, günler önce sahile vuran kürek balığıyla ilgili efsanelerin yeniden konuşulmasına neden oldu.

Ancak uzmanlar bu konuda net bir uyarıda bulunuyor. PVMBG Başkanı Siti Sumilah Rita Susilawati, meydana gelen volkanik patlamaların birbiriyle bağlantılı olmadığını belirtti.

Bilimsel araştırmalarda da kürek balıklarının ortaya çıkması ile deprem, tsunami, sel veya volkanik patlamalar arasında kanıtlanmış bir ilişki bulunmuyor.

Kürek balıkları okyanusun çok derin bölgelerinde yaşadığı için yüzeye çıkmaları son derece nadir görülüyor. Bu nadirlik, tarih boyunca çeşitli felaketlerle ilişkilendirilmelerine neden oldu.

NEDEN “KIYAMET BALIĞI” DENİLİYOR?

Kürek balıkları özellikle Japon folklorunda felaketlerin habercisi olarak kabul ediliyor.

Japonya'da “Ryūgū no tsukai” adı verilen bu canlıların ismi, “Deniz Tanrısının Sarayından Gelen Haberci” anlamına geliyor. Eski inanışa göre balıklar büyük bir felaket öncesinde insanları uyarmak için derin sulardan yüzeye çıkıyor.

Bu nedenle kürek balıkları zaman içerisinde “kıyamet balığı” olarak anılmaya başladı.

1819'DAN GELEN ÜRPERTİCİ EFSANE

Bu inanışın en dikkat çekici hikayelerinden biri 1819 yılına dayanıyor.

Japon masalına göre Nisan 1819'da Tsushima kıyılarında yaklaşık 9 metre uzunluğunda bir kürek balığı ortaya çıktı. Balığı görmek için yaklaşık 800 kişinin teknelerle bölgeye geldiği ve canlıya 30 top ateş edildiği anlatılıyor.

Ancak balığın yerinden kıpırdamadığı söyleniyor.

Efsaneye göre balık daha sonra insanlara bir felaket yaşanacağına ilişkin mesaj verdi. Hikaye, kürek balıklarının neden yüzyıllardır felaketlerle ilişkilendirildiğine dair en bilinen anlatılardan biri olarak günümüze kadar ulaştı.

NEPAL'DEKİ FELAKET DE EFSANEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Kürek balığının ortaya çıkışından bir gün sonra, 26 Ağustos'ta Endonezya'dan yaklaşık 4 bin 600 kilometre uzaklıktaki Nepal'de de büyük bir felaket yaşandı.

Bir buzul gölünün taşması sonucu meydana gelen ani sellerin bazı köyleri sular altında bıraktığı ve 1.300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ancak Nepal'deki seller ile kürek balığının ortaya çıkışı arasında da bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir bağlantı bulunmuyor.