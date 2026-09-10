Merakla bekleniyordu! Sevilen özellik Windows 11 güncellemesiyle geri döndü

Windows 11'in 2021 yılında tanıtıldığında Microsoft, işletim sisteminin tasarımında önemli değişikliklere gitmişti. Bu değişikliklerden biri de Windows kullanıcılarının uzun yıllardır alışık olduğu görev çubuğunu ekranın farklı kenarlarına taşıma imkanının kaldırılmasıydı.

Windows 95'ten bu yana farklı konumlara yerleştirilebilen görev çubuğu, Windows 11 ile birlikte ekranın alt bölümüne sabitlenmişti.

BEŞ YIL ARADAN SONRA TAŞINABİLİR GÖREV ÇUBUĞU GERİ GELDİ

Webtekno'da yer alan habere göre ise 8 Eylül 2026'da yayınlanan KB5124008 kodlu güncelleme ise bu kısıtlamayı kaldırıyor. Görev çubuğu yeniden ekranın soluna, sağına veya üstüne taşınabiliyor. Ancak Microsoft'un yaklaşık beş yıl aradan sonra geri getirdiği özellik, Windows 10 dönemindeki kullanımın birebir aynısı değil.

Yeni güncellemeyle birlikte 24H2 veya 25H2 sürümünü kullanan Windows 11 kullanıcıları, görev çubuğunun konumunu değiştirebiliyor.

TAŞINABİLİR GÖREV ÇUBUĞU NASIL KULLANILIR?

Bunun için görev çubuğunu fareyle sürüklemek yerine Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu > Görev Çubuğu Davranışları yolunu izlemek gerekiyor.

Görev çubuğunu ekranın sağına veya soluna almak özellikle geniş ekranlı monitörlerde anlamlı bir fark yaratabiliyor. Yatay alanın bol, dikey alanın ise daha sınırlı olduğu çalışma düzenlerinde görev çubuğunu dikey konuma almak, ekranın altındaki kullanılabilir alanı artırıyor.

DİKEY KULLANIMDA BAZI SINIRLAR VAR

Görev çubuğu sağa veya sola taşındığında uygulama simgeleri, sistem animasyonları ve açılır menüler yeni yerleşime uyum sağlıyor. Ancak dikey kullanımın bazı sınırları da bulunuyor.

Örneğin uzun arama kutusu, görev çubuğu dikey konuma getirildiğinde kullanılamıyor. Bunun yanında daha küçük görev çubuğu görünümü, otomatik gizleme ve tablet kullanımına yönelik bazı seçenekler de şimdilik yalnızca yatay yerleşimde destekleniyor.

Güncellemeyi yüklemenize rağmen bu özelliği henüz göremeyebilirsiniz. Microsoft, bazı işlevleri aşamalı olarak kullanıma sunduğu için yeni özelliklerin bilgisayarınıza ulaşması biraz zaman alabilir.

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