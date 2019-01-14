Kıyıdan oltayla yakaladı! Oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hüseyin Rahmi Ateş'in, kıyıdan denize attığı oltasına 90 santimetre ve yaklaşık 9 kiloluk levrek takıldı. Dev levreği kıyıya almak için büyük gayret gösteren Ateş, balığın denizden çıkartılışını da kaydetti. Dev balığı oltayla tutup çıkartmak için güçlük çeken Ateş, avına kendisi de inanamadı.

OĞLU DONUP KALDI



Oğlu Reşat’a balık tutmayı öğretmek ve aynı zamanda onu heveslendirmek için böyle büyük bir balık tutmak istediğini ifade eden Ateş'in dev levreği oğluna gösterdiğinde, oğlunun donup kalması ise ilginç görüntüler yaşattı.