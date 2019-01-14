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Kıyıdan oltayla yakaladı! Oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.01.2019 08:58 | Son Güncelleme

Bursa’da kebapçılık yapan ve amatör balıkçılık ile uğraşan Hüseyin Rahmi Ateş, oltayla kıyıdan 9 kiloluk levrek yakaladı. Dev levreğin denizden çıkarılma anını görüntüleyen Ateş’in, 9 kiloluk levreği oğlu Reşat’a gösterdiği anda oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hüseyin Rahmi Ateş'in, kıyıdan denize attığı oltasına 90 santimetre ve yaklaşık 9 kiloluk levrek takıldı. Dev levreği kıyıya almak için büyük gayret gösteren Ateş, balığın denizden çıkartılışını da kaydetti. Dev balığı oltayla tutup çıkartmak için güçlük çeken Ateş, avına kendisi de inanamadı.

OĞLU DONUP KALDI

Oğlu Reşat’a balık tutmayı öğretmek ve aynı zamanda onu heveslendirmek için böyle büyük bir balık tutmak istediğini ifade eden Ateş'in dev levreği oğluna gösterdiğinde, oğlunun donup kalması ise ilginç görüntüler yaşattı.

O anları anlattı

Balık tutma meraklısı olduğunu söyleyen Ateş, “Balığın faydalarını biliyorum. Avlamasını da çok seviyorum ama yemiyorum. Ailemden ve işimden kalan vaktimin hepsini denizde geçiriyorum. Yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin.” dedi.
Dev levreğin oltaya gelmesinin önemli olduğunu belirten Ateş, “Daha büyükler avlanabiliyor ama kıyıdan ve oltayla tutulanların en büyüğü diyebiliriz. O yüzden çok değerli benim için, hatırası çok değerli" diye konuştu.
Oğluna balık tutmayı aşılamak ve onu heveslendirmeyi çok istediğini kaydeden Ateş, şunları söyledi:
“ 8 yaşında bir oğlum var. Ona da balık tutmayı aşılamak, doğayı sevdirmek ve kötü şeylerden uzak tutmak için bu tür şeyleri sevsin istiyorum. Ona tuttuğum balığı gösterdiğimde çok şaşırdı. Şimdi sabırsızlıkla yazı bekliyor, balık tutmaya gitmek için. İnşallah onu da iyi bir doğacı yapmak istiyorum.”
Ateş, tuttuğu levreği bir balık restorantına sattığını da sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
levrek bursa Gemlik

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