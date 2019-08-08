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Kıyma makinesine gerek kalmadı: Evde kıyma nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

Tazecik kurban etiyle kıyma yapmak için artık kasap kasap dolaşmanıza gerek yok. Mutfak robotunda pratik bir şekilde kendi kıymanızı elde edebilirsiniz. İşte detayları...

Kıyma makinesine gerek kalmadı: Evde kıyma nasıl yapılır?

Kıyma makinesi olmadan taze etlerden kıyma hazırlamak ister misiniz? Öyleyse bu bilgileri bir kenara not edin!

Etin kemiklerini, sert parçalarını ve zarlarını çıkarın. Yağ kısımlarını ise ayıklamadan eti 3 santim küpler halinde kesin.

Eti yağkı kağıt serili tepsiye dizin. Bu şekilde tepsiyi dondurucuya koyun ve yarım saat dondurucuda bekletin. Etin kenar kısımlarının sert ancak orta kısımlarının yumuşak kalması gerekecek. Eti dondururken robotun bıçağını da aynı sürede buzlukta bekletin ki kesme işlemi süresince sorun yaşamayın.

Yarım saatin ardından bıçağı robotun haznesine yerleştirin. Robotun yarısına kadar etleri koyun ve 1, 2 saniyelik aralıklarla eti 10 kez öğütün. Öğütme sırasında robotun bıçak kısmına et sıkışabilir ya da aşağıda toparlanabilir. Bu sırada robotun çalışmasını durdurup bir iki kez robotu sallayın.

Etin öğütüldüğünden ve büyük parçaların kalmadığından emin olun. Eğer hala parçalar kaldıysa birkaç kez daha robottan etleri geçirebilirsiniz. İşte kıymanız hazır! Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

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