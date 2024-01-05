Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski sporcu tahliye edildi!

Sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Pistorius, şartlı olarak tahliye edildi. Mahkemenin verdiği bu karar sosyal medyada büyük tepki çekti.

"ASLA ADALET YERİNİ BULAMAZ"

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Güney Afrika Hapishaneler Departmanı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Cezaevi Hizmetleri Departmanı, Oscar Pistorius'un 5 Ocak 2024 tarihi itibarıyla şartlı tahliye olduğunu teyit ediyor. Kendisi Toplum Islah sistemine kabul edildi ve şu anda evde" ifadelerini kullandı. Steenkamp ailesinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Reeva Steenkamp’ın annesi June, "Eğer sevdiğiniz kişi asla geri gelmeyecekse asla adalet yerini bulamaz ve (hapishanede geçirilen) hiçbir süre Reeva'yı geri getirmeyecek. Biz geride kalanlar müebbet hapis cezası çekenleriz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Güney Afrikalı paralimpik olimpiyat şampiyonu Oscar Pistorius, 2013 yılında banyo kapılarının arkasına sıkıştırarak Steenkamp'ı kafasından vurarak öldürmüştü. Öldürdüğü sevgilisinin hırsız sandığını söyleyip skandal bir savunma yapan Pistorius, 2016 yılında 13 yıl, 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





