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Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendi, böyle intikam aldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 28.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

ABD'de kız arkadaşını başka bir adamın evinde basan kişinin yüzleşmesi saniye saniye kayda alındı.

Öfkeli adamın arkadaşı tarafından cep telefonu ile kayda alınan anlarda, genç adamın sevgilisinin kendisini aldattığı kişiyle karşı karşıya geldiği anda yumruk atmaya başladığı görülüyor. Öfkeli adama karşılık vermeye başlayan kırmızı şortlu gençse bir süre sonra kendisini döven gence karşılık vererek evinden dışarı çıkarmaya çalışıyor. Bu andan itibaren şiddetin dozu daha da artıyor.

KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Yumrukların şiddeti arttıkça şiddet dolu anları kameraya alanlarınsa darbe alan kişiye kahkahalarla güldükleri görülüyor. İşte korkunç yüzleşme sırasında yaşananlar.

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Anahtar Kelimeler:
abd aldatma

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