Kız gecelerinde izleyebileceğiniz 7 harika romantik komedi!

Romantik komedi denince akla gelen bazı filmler, yıllar geçse de izleyicinin favorileri arasında yerini koruyor. Aşkı, kahkahayı, tesadüfleri ve en unutulmaz anları ile işte izleme listenize eklemek isteyeceğiniz 10 romantik komedi filmi...

1- Kadınlar Ne İster (What Women Want)

Başrollerini Mell Gibson ve Helen Hunt’un paylaştığı 2000’ler yapımı filmde kadınları çok iyi tanıdığını düşünen başarılı reklamcı Nick Marshall’ın hayatı, geçirdiği tuhaf bir kaza sonrası tamamen değişir. Bir anda kadınların aklından geçenleri duymaya başlayan Nick, bu yeteneği önce kendi çıkarı için kullanır. Ancak zamanla duydukları, ona kadınları anlamanın sandığından çok daha karmaşık olduğunu gösterir.

2- Aşk Her Yerde (Love Actually)

Noel ruhunu romantik hikayelerle birleştiren Aşk Her Yerde, yolları bir şekilde kesişen farklı insanların aşk, özlem ve yüzleşme dolu hikayelerini konu alıyor. Kimi duygularını yıllarca içinde saklarken, kimi hiç beklemediği anda aşkın ortasında kalıyor. Sıcacık atmosferiyle film, aşkın bazen karmaşık bazen de en sade haliyle insanın karşısına çıkabileceğini gösteriyor.

3- Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir (How to Lose a Guy in 10 Days)

Romantik komedilerin unutulmaz yapımlarından Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir, bir dergi yazısı için sevgilisini kendinden soğutmaya çalışan Andie ile iş hayatında iddiaya girip bir kadını kendine aşık etmeye çalışan Ben’in hikayesini konu alıyor. İkisi de birbirinden habersiz kendi planını uygularken, oyun giderek gerçek duygulara dönüşüyor. Eğlenceli temposu ve ikilinin çekişmeli uyumuyla film, aşkın bazen en beklenmedik anda planları bozabileceğini gösteriyor.

4- Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally...)

Romantik komedilerin klasiklerinden Harry Sally ile Tanışınca, yıllar içinde yolları defalarca kesişen Harry ve Sally’nin dostluktan aşka uzanan hikayesini konu alıyor. İkili, kadın ve erkeğin gerçekten arkadaş kalıp kalamayacağını sorgularken, zamanla aralarındaki bağ sandıklarından çok daha derin bir hale geliyor. Samimi diyalogları ve sıcak atmosferiyle film, aşkın bazen en yakın arkadaşlıkların içinden doğabileceğini gösteriyor.

5- Notting Hill (Notting Hill)

Konusu aslında oldukça klişe olan filmde dünyaca ünlü bir film yıldızıyla sıradan bir kitapçının yolları hiç beklenmedik bir anda kesişir. Farklı hayatlara sahip olan Anna ve William, kameralar, şöhret ve geçmiş kırgınlıklar arasında gerçek bir bağ kurmaya çalışır. Sıcak hikayesiyle film, aşkın bazen en imkansız görünen yerde başlayabileceğini gösteriyor.

6- Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (10 Things I Hate About You)

William Shakespeare'in "Hırçın Kızın Terbiyesi" (The Taming of the Shrew) adlı oyunundan esinlenerek modern bir Amerikan lisesi ortamına uyarlanmıştır.Lise yıllarının en sevilen romantik komedilerinden biri olan film, asi tavırlarıyla dikkat çeken Kat ile okulun popüler ve gizemli isimlerinden Patrick’in hikayesini anlatıyor. Başta bir oyun gibi başlayan yakınlaşma, zamanla ikisi için de beklenmedik duygulara dönüşüyor. Eğlenceli temposuyla film, gençlik aşklarının en unutulmaz örnekleri arasında yer alıyor ve unutulmaz olmasının başka bir yanı da Heath Ledger’ın kariyerinin çıkış noktası olan filmdir.

7- Tatil (The Holiday)

Aşk hayatlarında hayal kırıklığı yaşayan iki kadın, hayatlarını değiştirmek için evlerini değiş tokuş yapmaya karar verir. Biri İngiltere’nin sakin kasabasına, diğeri Los Angeles’ın ışıltılı dünyasına giderken ikisi de hiç beklemedikleri insanlarla tanışır. Film, bazen her şeyi geride bırakmanın yeni bir başlangıca dönüşebileceğini gösteriyor.