Evde pişirdiğimiz patatesler neden restoranlardaki gibi olmaz? Dışarıda yediğimiz çıtır tavukların sırrı nedir? Siz de kızarttığınız yiyeceklerde maksimum lezzet yakalamak istiyorsanız bu 5 hatayı bir daha tekrarlamamalısınız...

Kızartma yaparken hepimizin düştüğü 5 hata

Çok yüksek sıcaklıkta kızartmak Çıtır çıtır kızarmış yiyecekler için yağ sıcaklığının 160-190 santigrat derecede olduğundan emin olun. Sıcaklık bu aralıktan fazla olursa yiyecekleriniz çok hızlı şekilde pişmiş olacak ve kuruyacak. Hatta daha da kötüsü dış yüzeyleri yanmış olacaktır. Bu da son derece lezzetsiz bir öğün geçirmenize neden olur.

Çok düşük sıcaklıkta kızartmak Sıcaklığın düşük olması da son derece yanlış. Düşük ısıda gevrek olmaları mümkün değil. Üstelik besinler düşük ısıda çok daha fazla yağ çekeceklerdir. Kızartma yaparken termometre kullanmak en mantıklısı, böylelikle her seferinde ısının doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Yanlış yağ seçimi Kızartma yaparken zeytinyağından kaçının. Zeytinyağı yüksek ısıda yanar. Yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih edin. Yanmış yağlar, kızartmalara tat vermez aksine mahvedebilirler. Bunun için ayçiçek yağından faydalanabilirsiniz.

Kızartma tavasını çok doldurmak Tavayı kalabalıklaştırmak doğru bir pişirme yöntemi değil. Bir kerede çok fazla şey pişirmek cazip olabilir ancak bu durum yiyeceklerin eşit bir şekilde pişmesine engel olur. Bunun yerine yiyecekleri küçük gruplara ayırın.