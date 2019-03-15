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Kızartma yaparken hepimizin düştüğü 5 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Çıtır çıtır kızartmaları pek bir severiz. Üstelik kızartma yapmak mutfakta en pratik yemek seçimlerinden biri olur. Hızlı ve bir o kadar lezzetli olur pişirilenler. Ancak yapması kolay gibi gözükse de pişirirken atladığınız 5 önemli kural var. Bu kızartma sırlarına dikkat ederek çok daha sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

Evde pişirdiğimiz patatesler neden restoranlardaki gibi olmaz? Dışarıda yediğimiz çıtır tavukların sırrı nedir? Siz de kızarttığınız yiyeceklerde maksimum lezzet yakalamak istiyorsanız bu 5 hatayı bir daha tekrarlamamalısınız...

Kızartma yaparken hepimizin düştüğü 5 hata

Çok yüksek sıcaklıkta kızartmak

Çok yüksek sıcaklıkta kızartmak
Çıtır çıtır kızarmış yiyecekler için yağ sıcaklığının 160-190 santigrat derecede olduğundan emin olun. Sıcaklık bu aralıktan fazla olursa yiyecekleriniz çok hızlı şekilde pişmiş olacak ve kuruyacak. Hatta daha da kötüsü dış yüzeyleri yanmış olacaktır. Bu da son derece lezzetsiz bir öğün geçirmenize neden olur.

Çok düşük sıcaklıkta kızartmak

Çok düşük sıcaklıkta kızartmak
Sıcaklığın düşük olması da son derece yanlış. Düşük ısıda gevrek olmaları mümkün değil. Üstelik besinler düşük ısıda çok daha fazla yağ çekeceklerdir. Kızartma yaparken termometre kullanmak en mantıklısı, böylelikle her seferinde ısının doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Yanlış yağ seçimi

Yanlış yağ seçimi
Kızartma yaparken zeytinyağından kaçının. Zeytinyağı yüksek ısıda yanar. Yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih edin. Yanmış yağlar, kızartmalara tat vermez aksine mahvedebilirler. Bunun için ayçiçek yağından faydalanabilirsiniz.

Kızartma tavasını çok doldurmak

Kızartma tavasını çok doldurmak
Tavayı kalabalıklaştırmak doğru bir pişirme yöntemi değil. Bir kerede çok fazla şey pişirmek cazip olabilir ancak bu durum yiyeceklerin eşit bir şekilde pişmesine engel olur. Bunun yerine yiyecekleri küçük gruplara ayırın.

Artık yağları kullanmak

Artık yağları kullanmak
Ekonomik olsun diye kızartma işlemini tamamladıktan sonra yağı tekrar kullanmayı düşünmeyin. Artık yağlar yiyeceklerin tadını bozar ve son derece sağlıksız hale getirir. Kullanılmış yağın tekrar tekrar ısıltılması yanmasına neden olur.
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