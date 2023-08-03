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KIZGIN ATEŞ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Kızgın Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV'de!

03.08.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızgın Ateş filmi konusu ve oyuncuları, filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. 3 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan film, dövüş sanatı aktörlerini kadrosunda bulunduruyor. Peki, Kızgın Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

Uzak Doğulu aktör Donnie Yen’in başrolde yer aldığı Kızgın Ateş filmi Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Benny Chan’in oturduğu, 2021 yapımı Hong Kong filmi, aksiyon, macera ve suç filmi sevenlerin odağında yer alıyor. Kızgın Ateş film konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Star TV'de yayınlanan Kızgın Ateş film konusu ve oyuncuları...

KIZGIN ATEŞ FİLM KONUSU

Shan, tehlikeli vakalarla dolu başarılı bir geçmişe sahip olan saygın bir polistir. Ancak bir zamanlar ona saygı duyan eski subay Ngo liderliğindeki bir suç örgütüne gizli bir operasyon gerçekleştirdiğinde, geçmişi peşini bırakmaz. Üç yıl önceki korkunç bir hata sonucu hapse giren Ngo, eski akıl hocası da dahil olmak üzere ona yanlış yapan herkesten intikam almak için harekete geçer.

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KIZGIN ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI

Donnie Yen

Nicholas Tse

Qin Lan

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
22:45 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
01:00 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
03:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
05:00 Sefirin Kızı

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