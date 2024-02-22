Kızı Melisa'nın karşısında şekilden şekle girince yine dile düştü! Şeyma Subaşı'nın son pozları olay oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarına hız veren Şeyma Subaşı bu defa kızı Melisa'ya poz verdi.

Kızının karşısında şekilden şekle giren Subaşı pozlarına; 'Dün geceden kızlarla akşam yemeğinden önce Melisa'm tarafından çekilen fotoğraflar' notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın bu pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Şu pozları biz versek sakat gibi dururuz', 'Psikolojik vaka bu kadın', 'Hiç normal pozlar değil' gibi yorumlar yapıldı.

Şeyma Subaşı'nın adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Hakkındaki aşk iddialarına son noktayı koyan Subaşı; 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek yanıt verdi.









