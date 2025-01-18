Kızı okuldan bu halde gelince şaşkınlığını gizlemeyedi! Anne büyük panik yaşadı: "Hemen hastaneye götürdüm"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir anne tarafından paylaşılan görüntüler kullanıcılar arasında popüler oldu. Kızının ağlayarak okuldan geldiğini söyleyen anne, ilk başta durumu anladığını ifade etti. Sonrasında ise kızının başındaki şapkayı çıkartmasıyla saçında garip bir cisim olduğunu görünce şoke oldu. Hemen kızına kafasındaki nesnenin ne olduğunu sordu.

Küçük kız arkadaşıyla birlikte oyuncak balçıkla oynadıklarını ve arkadaşının başına balçık sürdüğünü söyledi.

Çıkış saatine az kaldığı ve öğretmenin kızmasından korktuğu için balçığı küçük kız şapkasıyla gizlemeyi tercih etmişti. Anne küçük kızı doktora götürerek saçındaki balçıktan kurtulmasını sağladığını ifade etti.