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Kızı okuldan bu halde gelince şaşkınlığını gizlemeyedi! Anne büyük panik yaşadı: "Hemen hastaneye götürdüm"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 14:47
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Çin'de bir annenin paylaştığı görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Paylaşımda genç kadın küçük kızının okuldan gözyaşları içinde gelmesi üzerine durumdan şüphelendi. Kızının kafasındaki şapkayı çıkarttığında ise saçlarına yapışan oyuncak balçığı gördü. Anne kızının saçlarından balçığı çıkartamadığı için hastaneye götürmeye karar verdi.

Kızı okuldan bu halde gelince şaşkınlığını gizlemeyedi! Anne büyük panik yaşadı: "Hemen hastaneye götürdüm"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir anne tarafından paylaşılan görüntüler kullanıcılar arasında popüler oldu. Kızının ağlayarak okuldan geldiğini söyleyen anne, ilk başta durumu anladığını ifade etti. Sonrasında ise kızının başındaki şapkayı çıkartmasıyla saçında garip bir cisim olduğunu görünce şoke oldu. Hemen kızına kafasındaki nesnenin ne olduğunu sordu.

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Küçük kız arkadaşıyla birlikte oyuncak balçıkla oynadıklarını ve arkadaşının başına balçık sürdüğünü söyledi.

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Çıkış saatine az kaldığı ve öğretmenin kızmasından korktuğu için balçığı küçük kız şapkasıyla gizlemeyi tercih etmişti. Anne küçük kızı doktora götürerek saçındaki balçıktan kurtulmasını sağladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin
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