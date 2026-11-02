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Dağların arasında gizli kaldı: Koca köyde tek başına yaşıyor!

Portekiz'de dağların arasına kurulan Talasnal köyü, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı köyde bugün yalnızca bir kişi hayatını sürdürüyor. Köyün tek sakini olan Jorge, sessiz yaşamını sürdürürken bölgeyi ziyaret eden turistleri de ağırlıyor.

Dağların arasında gizli kaldı: Koca köyde tek başına yaşıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Portekiz'in Lousã Dağları'nda bulunan Talasnal, taş evleri ve dar sokaklarıyla tanınıyor. Geçmişte yüzlerce kişinin yaşadığı köyde okul ve zeytin işleme tesisleri de bulunuyordu.

Ancak yıllar içinde iş imkanlarının azalmasıyla köy sakinleri başka bölgelere göç etmeye başladı. Özellikle 1950 ve 1960'lı yıllarda hızlanan göç nedeniyle Talasnal giderek boşaldı. 1981 yılına gelindiğinde köyde yalnızca iki kişi yaşamaya devam ediyordu.

Dağların arasında gizli kaldı: Koca köyde tek başına yaşıyor! 1

KÖYDE TEK BAŞINA YAŞIYOR

Bugün Talasnal'ın tek sürekli sakini Jorge isimli bir adam. Köyde yaşamayı tercih eden Jorge, burada küçük bir işletme de çalıştırıyor.

Jorge'nin köyle tanışması ise oğlunun anlattıkları sayesinde oldu. Oğlunun arkadaşlarıyla çıktığı bir gezi sırasında keşfettiği Talasnal'ı babasına anlatmasının ardından Jorge de köyü ziyaret etti. Köyü çok beğenen Jorge, bir süre sonra buraya yerleşmeye karar verdi.

Dağların arasında gizli kaldı: Koca köyde tek başına yaşıyor! 2

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Bir dönem terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Talasnal, son yıllarda turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Köydeki eski taş evlerin bir bölümü restore edilerek konaklama yerlerine ve restoranlara dönüştürüldü.

Dağların arasında gizli kaldı: Koca köyde tek başına yaşıyor! 3

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz köy
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