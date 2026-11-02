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Konuşurken kendinizi fazla mı kaptırıyorsunuz? Oversharing yaptığınızı gösteren 4 işaret

Bazen sohbet sırasında kendimizi kaptırıp normalde paylaşmayacağımız ayrıntıları anlatabiliyoruz. Peki, hangi davranışlar sınırları aştığınızı gösteriyor? Sessizlikten rahatsız olmaktan konuşma sonrası pişmanlığa kadar uzanan bu işaretler, iletişim alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirmenizi sağlayabilir.

Konuşurken kendinizi fazla mı kaptırıyorsunuz? Oversharing yaptığınızı gösteren 4 işaret
Çiğdem Berfin Sevinç

İnsanlarla yakınlaşmak ve anlaşılmak isterken bazen özel hayatımızla ilgili gereğinden fazla ayrıntı paylaşabiliyoruz. Psikolojide “oversharing” olarak adlandırılan bu davranış, hem yüz yüze sohbetlerde hem de sosyal medyada ortaya çıkabiliyor. İşte sınırları aşan paylaşımın 8 işareti.

1. SESSİZLİKTEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ

Sohbet sırasında sessizlik olduğunda hemen konuşmaya başlıyor, konuyu kendinizden örnekler vererek uzatıyorsanız paylaşım sınırlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.

Konuşurken kendinizi fazla mı kaptırıyorsunuz? Oversharing yaptığınızı gösteren 4 işaret 1

2. YENİ TANIŞTIĞINIZ İNSANLARA HEMEN AÇILIYORSUNUZ

Henüz güven ilişkisi kurmadığınız kişilere aile sorunlarınızı, geçmişteki kırgınlıklarınızı veya özel hayatınızdaki ayrıntıları anlatmak, oversharing davranışının işaretlerinden biri olabilir.

3. KONUŞMA BİTTİKTEN SONRA PİŞMANLIK DUYUYORSUNUZ

Sohbet sonrasında söylediklerinizi tekrar tekrar düşünüyor ve keşke bunları anlatmasaydım diyorsanız kendinizi neden bu kadar açık hissettiğinizi değerlendirebilirsiniz.

4. SOSYAL MEDYADA HER ŞEYİ PAYLAŞIYORSUNUZ

İlişki sorunlarını, aile içindeki anlaşmazlıkları veya özel mesajları sık sık paylaşmak da aşırı paylaşım davranışına örnek olabilir. İnternette paylaşılan içeriklerin başkalarına ulaşabileceğini unutmamak gerekiyor.

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konuşmak oversharing
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