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Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir yeni paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, dün sessizliğini bozdu ve çok sayıda paylaşıma imza attı. Erbil'in bu paylaşımları arasında babası Mehmet Ali Erbil'le olan görüntüsü dikkat çekti.

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında evine çekilen ve fazlaca ortalarda görünmeyen Mehmet Ali Erbil hayranlarına yine kızı Yasmin Erbil üzerinden ulaştı.

Zaman zaman kızlarıyla bir araya gelen ünlü şovmen onların yaptıkları paylaşımlar sayesinde takipçileri de şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi oluyor.

yasminerbil-instagram

Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı.

Yasmin bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu ve ‘Çok aşk’ notunu düştü.

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