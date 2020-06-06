Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında evine çekilen ve fazlaca ortalarda görünmeyen Mehmet Ali Erbil hayranlarına yine kızı Yasmin Erbil üzerinden ulaştı.

Zaman zaman kızlarıyla bir araya gelen ünlü şovmen onların yaptıkları paylaşımlar sayesinde takipçileri de şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi oluyor.

Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı.

Yasmin bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu ve ‘Çok aşk’ notunu düştü.

