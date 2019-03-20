Kızı takip ettiler, 2'si gözcülük yaptı diğeri harekete geçti

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Yenişehir Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Fark edilmemek için başlarına kapüşon geçirip, ayrı ayrı yürüyen 3 kişi, yolda yürüyen genç kızı takip etmeye başladı. Şüphelilerden 2'si gözcülük yaparken, diğeri genç kıza yaklaşıp, çantasını alarak kaçtı.
İsmi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine Yenişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden Eren E. ve Ahmet B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Recep A.'yı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
DHA
Bu kez bilim insanları söylüyor! Cinselliği de etkiliyor
Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki
Skandal sözlerin sahibi tutuklandı!
Adeta masallardan çıkmış gibi! İran'ın bilinmeyen köyü
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Cem Yılmaz'ın 90'lı yıllarda çizdiği karikatürleri gördünüz mü?
En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum