Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü ne zaman? Yayın tarihi belli oldu!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren dizi seyircisinden tam not almaya devam ediyor.

RTÜK'ün Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine ceza vermesinin ardından gözler Kızıl Goncalar'a çevrilmişti. Geçtiğimiz yıl dizi idari para cezası ile iki kez program durdurma cezasısı almıştı. Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" gerekçesiyle verildiği açıklanmıştı.

ARA VERMİŞTİ! YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU!

Birçok dizi gibi Kızıl Goncalar da yılbaşı arası verdi. 6 Ocak akşamı yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. İki hafta ara veren Kızıl Goncalar, 20 Ocak Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak.