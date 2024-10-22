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Kızıl Goncalar'daki fetva sahnesi gündem oldu! "Fetvacı açalım faizdir, zinadır..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.10.2024 10:15
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Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde Naim Efendi ve Sadi Hüdayi'nin fetva sahnesi gündem oldu.

Kızıl Goncalar'daki fetva sahnesi gündem oldu! "Fetvacı açalım faizdir, zinadır..."

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Reytinglerde de iyi sonuçlar elde eden dizide tüm dengeler her yeni bölümde değişiyor.

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Cüneyt karakterinin babası Vahit'in karanlık planlarının gölgesinde muhafazakar ve seküler tarafların çatışmasını izlediğimiz dizinin son bölümünde Naim Efendi ve Sadi Hüdayi'nin sahnesi gündem oldu.

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AKILLARA SAHTE DİN ADAMLARI GELDİ!

Vahit'in elini kestiği Naim Efendi, sık sık protez el istediğini söylüyordu. Son bölümde son çare Sadi Hüdayi'nin yanına gitti ve "Bir fetva söyle se bu garibana şifa ol" dedi. Sadi Hüdayi de "Seninle ben bir dükkan açalım, 'Her türlü fetva verilir, Fetvacı' nasıl? Faizdir, zinadır, tefeciliktir... Ortada aklanmadık hiçbir suç bırakmayız valla" dedi. Akıllara ise sahte din adamları geldi.

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Sadi Hüdayi'yi canlandıran Erkan Avcı'nın sahnedeki performansı da çok beğenildi. Sahneye sosyal medyada pek çok yorum yağdı.

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Kızıl Goncalar
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