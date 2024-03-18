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  4. Kızıl Goncalar dizisinde yeni karakter! Cüneyd'in babası geliyor: "Sakal uzatacağı için..."

Kızıl Goncalar dizisinde yeni karakter! Cüneyd'in babası geliyor: "Sakal uzatacağı için..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 17:45
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NOW’un ilk bölümden itibaren fenomen olan ‘Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finaline doğru dizinin seyrini değiştirecek bir karakter girmesi bekleniyor. Diziye gelecek yeni oyuncunun kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kızıl Goncalar dizisinde yeni karakter! Cüneyd'in babası geliyor: "Sakal uzatacağı için..."

Kızıl Goncalar dizisi pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna Fani tarikatında tüm dengeleri değiştirecek bir karakter gelecek.

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OYUNCU ARAYIŞI ERKEN BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, diziye Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin babası geliyor. Rol için görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun karakter için sakal uzatması gerektiği için oyuncu arayışı erken başladı.

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Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol’u buluşturan diziye gelecek yeni oyuncunun kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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