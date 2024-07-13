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  4. Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu denizden çıkarken görüntülendi! O hallerine yorum yağdı

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu denizden çıkarken görüntülendi! O hallerine yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 15:01
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Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Cüneyd Efendi karakteri ile büyük beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Denizden çıkarken görüntülenen ünlü ismin o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu denizden çıkarken görüntülendi! O hallerine yorum yağdı

MYNET-Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd Efendi rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Yazıcıoğlu sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Her adımı olay olan yakışıklı oyuncu dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum tatilinde aldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yazıcıoğlu denizden çıkarken görüntülendi.

CÜNEYD

BU KARELERE YORUM YAĞDI

Aramızda Kalmasın'dan Umut Enver'in kamerasına yakalanan ünlü ismin o halleri kısa sürede gündem oldu. Nam-ı diğer Cüneyd Efendi'ye sosyal medyada yorum yağdı.

mert

Yazıcıoğlu'nu görenler; 'yapma yanarsın', 'Mert efendi çok iyi görünüyorsun', 'taş gibi adam' yorumunu yaptı.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
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