Kızıl Goncalar'ın Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu denizden çıkarken görüntülendi! O hallerine yorum yağdı

MYNET-Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd Efendi rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Yazıcıoğlu sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Her adımı olay olan yakışıklı oyuncu dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum tatilinde aldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yazıcıoğlu denizden çıkarken görüntülendi.

BU KARELERE YORUM YAĞDI

Aramızda Kalmasın'dan Umut Enver'in kamerasına yakalanan ünlü ismin o halleri kısa sürede gündem oldu. Nam-ı diğer Cüneyd Efendi'ye sosyal medyada yorum yağdı.

Yazıcıoğlu'nu görenler; 'yapma yanarsın', 'Mert efendi çok iyi görünüyorsun', 'taş gibi adam' yorumunu yaptı.





