Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özcan Deniz kaç kez evlendi? Şarkıları ve dizileri

Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kızıl Goncalar dizisi seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlayacak. Özcan Deniz, dizide Özgü Namal ile başrolü paylaşıyor. İşte Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'in hayatı ve biyografisi...

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz (d. 19 Mayıs 1972, Ankara), Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen.

19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikâyeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir.

1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir.

İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümünü çıkarmıştır.Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.

1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında Yalan mı albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Bir taraftan kendi öykülerini yazmak ve bunları hayata geçirmek en büyük arzusuyken bir taraftan da müzikal yolculuğuna devam ediyordu.Sırasıyla Çoban Yıldızı, Aslan Gibi, Leyla, Ses ve Ayrılık, Hediye albümlerini çıkarmış, 2009 yılında Sevdazede isimli albümünü çıkarmıştır. Mercan Dede'nin Su ve 3 Hürel Şarkıları albümlerinde birer şarkıyla yer almıştır.

Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV "Yaşasın Okulumuz", Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF “Herşey Değişir” işbirliği ile Bafa' ya Su, Ege' ye Bereket projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkısının Türkçe versiyonunu Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirdi.

1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı Aşkın Dağlarda Gezer adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur. 2002 yılında efsane dizi Asmalı Konak ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakalamıştır. Ünlü isim bu başarısı sonrası birçok dizi ve filmde rol almıştır.

ÖZCAN DENİZ KAÇ KERE EVLENDİ?

Özcan Deniz ilk evliliğini 1991 yılında Handan Deniz ile yaptı. Çift 2000 yılında ayrıldı. 2018 yılında Feyza Aktan ile dünyaevine giren Özcan Deniz'in bu evliliği ise 2019 yılında bitti. Daha sonra Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu ve çift evlendi.

KIZIL GONCALAR'IN LEVENT'İ ÖZCAN DENİZ'İN DİZİLERİ VE ALBÜMLERİ

Özcan Deniz'in albümleri:

Yine Ağlattın Beni (1992, Nokta Müzik)

Hadi Hadi Meleğim (1993, Prestij Müzik)

Beyaz Kelebeğim (1994, Prestij Müzik)

Yalan Mı? (1997, Prestij Müzik)

Çoban Yıldızı (1998, Prestij Müzik)

Aslan Gibi (2000, Prestij Müzik)

Leyla (2002, Popüler Müzik)

Ses ve Ayrılık (2004, Deniz-Spotek Production)

Hediye (2007, DMC)

Sevdazede (2009, Avrupa Müzik)

Bi Düşün (2012, Poll Production)

Filmografi:

1994 Ona Sevdiğimi Söyle

1996 Yer Çekimli Aşklar Cemal

2002 Kolay Para Cevher Yıldız

2003 O Şimdi Asker Yüzbaşı Volkan

2003 Asmalı Konak: Hayat Seymen Karadağ

2004 Neredesin Firuze Ferhat Can

2006 Keloğlan Karaprens'e Karşı Kara Prens

2008 Sarıkamış Beyaz Hüzün Teğmen Faik

2008 Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı Çelebi Hüsamettin

2011 Ya Sonra Adem

2012 Araf (film, 2012) Mahur

2012 Evim Sensin İskender

2013 Su ve Ateş Haşmet

2015 Sevimli Tehlikeli Yönetmen - Senarist

2016 Her Şey Aşktan oyuncu

2016 İkinci Şans





