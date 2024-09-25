Kızıl Goncalar'ın Naim Efendi'si Mert Turak'tan özel hayat açıklaması! "İzin ver daha yeni boşandım"

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim Efendi rolü ile yıldızı parlayan Mert Turak özel hayatına dair konuştu. Dizinin yayımlandığı NOW TV'nin 'Rock' temalı partisinde boy gösteren Turak, özel hayatı sorulunca "İzin ver daha yeni boşandım" dedi.

Mert Turak geçtiğimiz aylarda dizideki yasak aşkı Cemre Melis Çınar ile kameralara yakalanmıştı.

"DAHA YENİ BOŞANDIM"

Ünlü isimlerin akın ettiği partide boy gösteren Mert Turak basın ekibiyle sohbet etti. Muahabirlerin aşk hayatını sorduğu ünlü isim ikinci sayfaya yaptığı açıklamasında, "İzin ver daha yeni boşandım. Kendimizi yeniden yapılandıralım. Bir kendime geleyim." dedi.

Oyuncu Mert Turak, mimar Birgül Kurtçu ile Haziran 2020'de evlenmiş ve 3 yıl sonra boşanmıştı.