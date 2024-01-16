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  4. 'Kızıl Goncalar' tartışması sürüyor! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Celal Şengör ve Fatih Altaylı'ya olay olacak yanıt: 'Sabah gastronomi uzmanı, öğleyin yer bilimci...'

'Kızıl Goncalar' tartışması sürüyor! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Celal Şengör ve Fatih Altaylı'ya olay olacak yanıt: 'Sabah gastronomi uzmanı, öğleyin yer bilimci...'

16.01.2024 18:02 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Celal Şengör ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin arasında 'Kızıl Goncalar' dizisi üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. Şahin kendisine bir mektup yazarak tepki gösteren Şengör'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Şengör için "Sabah gastronomi uzmanı, öğleyin yer bilimci, akşam güvenlik bilimci, şimdi iletişimci" yorumunda bulunan Şahin, gazeteci Fatih Altaylı için ise "Ergenler gibi sağa sola küfürler savuran basın kartı bile olmayan sözde gazeteci" dedi.

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

DİZİYE PEŞ PEŞE CEZALAR

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı.

ŞENGÖR'DEN ŞAHİN'E YANIT

Prof. Dr. Celal Şengör, soruşturmayı eleştirdiği için kendisine "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e cevap vermişti. Şengör yaptığı açıklamada "Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri ve RTÜK üyeleri koydukları yasakla, İslamiyet’i değil, çirkin suçlar işledikleri sık sık gazete manşetlerimizde görülen ve aslen anayasamızca yasaklanmış olan tarikatları korumaktadır" demişti.

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Şengör'den RTÜK Başkanı Şahin'e açık mektup! Şengör'den RTÜK Başkanı Şahin'e açık mektup!

FATİH ALTAYLI VE CELAL ŞENGÖR İÇİN SERT İFADELER!

Tartışma sürerken bu sefer RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Şengör ve gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

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Şahin paylaşımında şunları ifade etti:

"ÖĞLEYİN YER, AKŞAM GÜVENLİK BİLİMCİ"

"Sabah gastronomi uzmanı, öğleyin yer bilimci, akşam güvenlik bilimci, şimdi iletişimci olmaya hevesli prof kişi, şahsıma, hakkında birçok şaibe olan, öfke kontrolü problemi sebebiyle sosyal medya paylaşımlarını durmadan silmek zorunda kalan, ergenler gibi sağa sola küfürler savuran basın kartı bile olmayan sözde gazetecinin, sözde köşesinden ağzından salyalar akıtarak bir şeyler söylemek istemiş.

Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. …kervan yürür.

Ülkenden ve milletinden kopuk, yurt dışında yaladığın mürekkepler sana iyi gelmemiş… Her şey olduğunu sanabilirsin ama halkımızın nezdinde sadece isminin önünde ünvan olan bir kişisin. Televizyonları sizin gibi ekran zararlılarından korumaya devam edeceğiz."


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