Kızılay Malatya yapı elemanları fabrikası Haziran’da üretime başlayacak

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Malatya yapı elemanları fabrikasının Haziran’da üretime başlayacağını bildirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, MGTC yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek gazetecilerin gününü kutladı.

MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit yaptığı konuşmada, "Kızılay son dönemde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok önemli atılımlar yapan bir kurumumuz. Her zaman için göz bebeğimiz olmuştur. Kızılay her felakette yanımızda olan bir kuruluş bu nedenle başta kan olmak üzere her türlü desteği Kızılay’a vermemiz gerekiyor. Vagon fabrikasının Kızılay’a devrinden sonra Malatya’da istihdamı arttıracak çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Gazeteciler her zaman Kızılay’ın yanında olacak" dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da, “Kızılay Malatya Şubesi olarak geçen yıl 4 başarı ödülünü birden aldık. Bunu biz Malatya basınımıza borçluyuz. Her zaman yanımızda oldular ve bize destek verdiler. Tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Soylu, Vagon Onarım Fabrikasında yapılan prefabrik konut, çadır fabrikası gibi binaların tamamlandığını montaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek’’ dedi.

Soylu, MGTC’ye Kızılay’ın kahve takımını hediye etti.