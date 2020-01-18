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  4. Kızılcahamam’da karne heyecanı

Kızılcahamam’da karne heyecanı

ANKARA HABERLERİ  | 18.01.2020 07:02 | Son Güncelleme

Tüm yurtta olduğu gibi Kızılcahamam’da da karne heyecanı yaşandı.Kızılcahamam’da, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde toplam 3 bin 810 öğrenci ile 365 öğretmen ilk dönem tatiline girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kızılcahamam’da da karne heyecanı yaşandı.
Kızılcahamam’da, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde toplam 3 bin 810 öğrenci ile 365 öğretmen ilk dönem tatiline girdi. Kızılcahamam’da resmi karne töreni, Kazımkarabekir İlkokulu’nda yapıldı. Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve protokol üyeleri karne dağıtarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Okul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende, öğrencilerle bir süre sohbet edip sıralarında oturan Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.
Her zaman öğrencilere destek olacaklarını belirten Başkan Acar, okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde çözüp ilçede daha kaliteli eğitim hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi. Tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni eden Belediye Başkanı Süleyman Acar, öğrencilerden yarıyıl tatilini, ikinci döneme daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmelerini istedi. Törende Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Acar ve ilçe protokolü öğrencilere karnelerini verdi.

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