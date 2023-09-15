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KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜM İZLE! Kızılcık Şerbeti 2. Sezon ne zaman, kaçta başlıyor? İşte son bölüm özeti

15.09.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti ile ilgili aramalar hız kazandı. Cuma akşamlarının Yalı Çapkını ile yarışan dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları yeni bölüm ekranını sorguluyor. Yalı Çapkını'nın 15 Eylül'de başlayacağı açıklanmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. Sezon ne zaman, kaçta başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti 30. bölüm ekranı ve son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm saati merak edildi. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi yakından takip ediliyor. İşte Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstedil ve Settar Tanrıöğren gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar ve Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı...

KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜM İZLE!

Ömer ve Kıvılcım'ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa'nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır. Doğa bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle Fatih'i suçlayacak, Ünal ailesi ise oğullarının arkasında duracaktır. Kızının hayatının dağıldığını gören Kıvılcım önceliğine onu alarak kendi problemlerini görmezden gelir. Fatih ve Mustafa arasındaki gerginlik tırmanarak devam etmekte, bu durum en çok Pembe'nin canını sıkmaktadır. Torunlarından ayrı kalmayı kabul edemeyen Abdullah ve Pembe'nin sorunu çözmeye ilişkin girişimleri Doğa tarafından kabul görmez. Yaptıkları kazayı ucuz atlatmış görünen Ömer'i finalde kötü bir sürpriz beklemektedir.

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KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN, KAÇTA BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haziran ayında sezon finaline girmişti. Show TV'nin sevilen dizisi 15 Eylül Cuma (bugün)akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti saat 20.00'de 30. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 29. Bölümünde; Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah’ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır.

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Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema’nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa döner.
Ömer, Kıvılcım’la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım’ı tam kalbinden vurur.
Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev’den alınca harekete geçer ancak yaptıkları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açar.

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