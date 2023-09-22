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KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM İZLE CANLI! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Show TV yayın akışı

22.09.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti ile ilgili aramalar hız kazandı. Cuma akşamlarının Yalı Çapkını ile yarışan dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları yeni bölüm ekranını sorguluyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kızılcık Şerbeti 31. bölüm canlı izle ekranı ve Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm saati merak edildi. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi yakından takip ediliyor. İşte Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstedil ve Settar Tanrıöğren gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm ekranı ve Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Kıvılcım'ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa'nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır. Doğa bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle Fatih'i suçlayacak, Ünal ailesi ise oğullarının arkasında duracaktır. Kızının hayatının dağıldığını gören Kıvılcım önceliğine onu alarak kendi problemlerini görmezden gelir. Fatih ve Mustafa arasındaki gerginlik tırmanarak devam etmekte, bu durum en çok Pembe'nin canını sıkmaktadır. Torunlarından ayrı kalmayı kabul edemeyen Abdullah ve Pembe'nin sorunu çözmeye ilişkin girişimleri Doğa tarafından kabul görmez. Yaptıkları kazayı ucuz atlatmış görünen Ömer'i finalde kötü bir sürpriz beklemektedir.

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KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM İZLE CANLI!

Hastalığını öğrenen Ömer, bunu herkesten gizleme kararı alarak hayatına öyle devam etmek ister. Sevdiklerini düşünerek önemli bir şeyi olmadığını söyler. Ondan iyi haber alan Kıvılcım rahatlamıştır. Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır. Alev'le konuşmayı kafasına takan Pembe ise onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar. Pembe'nin söylediklerinden etkilenen Alev soluğu Abdullah'ın yanında alsa da oradan da istediğini duymadan ayrılmak zorunda kalacaktır. Fatih'in kendine ve kızına yaklaşmasına müsaade etmeyen Doğa, onun her girişimini ustalıkla bertaraf etmekte ancak finalde onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
02:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin

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