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KIZILCIK ŞERBETİ 32. BÖLÜM FULL İZLE! Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlıyor, yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı

29.09.2023 18:49 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti 32. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolde olduğu Show TV'nin reyting rekortmeni dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Doğa'nın boşanmak istemesi ve Ömer'in hastalığının ortaya çıkmasıyla işlerin iyice karıştığı son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlıyor, yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 32. bölüm ekranı ve Show TV yayın akışı

Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstedil ve Settar Tanrıöğren gibi isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Kayra Şenocak'ın da kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Kızılcık Şerbeti 32. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Kızılcık Şerbeti 32. bölüm detayları ve Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor. 32. bölümü ile ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ 32. BÖLÜM CANLI İZLE

Doğa'nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa'nın aleyhinde ilerlemektedir. Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır. Ayrıca, Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi ikilinin ilişkisini olumsuz etkiler. Diğer yandan; Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz ise finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastalığını öğrenen Ömer, bunu herkesten gizleme kararı alarak hayatına öyle devam etmek ister. Sevdiklerini düşünerek önemli bir şeyi olmadığını söyler. Ondan iyi haber alan Kıvılcım rahatlamıştır. Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır. Alev'le konuşmayı kafasına takan Pembe ise onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar. Pembe'nin söylediklerinden etkilenen Alev soluğu Abdullah'ın yanında alsa da oradan da istediğini duymadan ayrılmak zorunda kalacaktır. Fatih'in kendine ve kızına yaklaşmasına müsaade etmeyen Doğa, onun her girişimini ustalıkla bertaraf etmekte ancak finalde onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin

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