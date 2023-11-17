KIZILCIK ŞERBETİ 39. BÖLÜM CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti hangi kanalda oynuyor, saat kaçta? Son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 39. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa'nın Fatih'e kızı için geri dönmesi ve Nilay - Mustafa çifti gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 39. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı
Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 39. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi olaysız atlatılmış, ikili artık nişanlı bir çift olmuştur. Ömer ve Kıvılcım ise resmi olarak boşanırlar. Nilay doğum yapar ve küçük Abdullah'ın gelişi tüm aile için mutluluk kaynağı olur. Doğa'nın ondan intikam almak için söylediği yalanı yutmuş görünen Fatih, karısını yakın takibe alır ve onun gerçek amacını öğrenerek kendine yeni bir yol çizer.
Fatih'in canını acıtmak için her yolu deneyen Doğa, önce onun sonsuz öfkesiyle karşı karşıya gelecek, daha sonra hiç ummadığı bir karşılık görerek yine çıkmaza düşecektir. Fatih de boş durmamış işin aslını öğrenmek için harekete geçmiştir. Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılık haberi iki aileye de bomba gibi düşer. Mihri ve Çimen'in arkadaşlığı ise günden güne ilerlemektedir. Onların arkadaşlığı, Kıvılcım ve Ertuğrul'un da yakınlaşmasına sebep olacaktır. Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi ise çok daha büyük olayların habercisidir.
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin