KIZILCIK ŞERBETİ 40. BÖLÜM İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti saat kaçta? Son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 40. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa'nın Fatih'e kızı için geri dönmesi ve Nilay - Mustafa çifti gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 40. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 40. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 39. BÖLÜM ÖZETİ

Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi olaysız atlatılmış, ikili artık nişanlı bir çift olmuştur. Ömer ve Kıvılcım ise resmi olarak boşanırlar. Nilay doğum yapar ve küçük Abdullah'ın gelişi tüm aile için mutluluk kaynağı olur. Doğa'nın ondan intikam almak için söylediği yalanı yutmuş görünen Fatih, karısını yakın takibe alır ve onun gerçek amacını öğrenerek kendine yeni bir yol çizer.

KIZILCIK ŞERBETİ 40. BÖLÜM İZLE!

Fatih ve Doğa ilişkisi görünürde sakinleşmiş gibi dursa da ikisi de farklı hesaplar peşindedir ve eteklerindeki taşları dökmeleri yakındır. Kıvılcım ve Ertuğrul'un arkadaş olarak yakınlaşmaları, Rüzgar'ın evinde yenen dörtlü bir yemek esnasında iyice pekişecektir. Ömer ise sorununu kimseyle paylaşmamakta ısrar etmesi sonucu iyice yalnızlaşmıştır. Bu arada hastalığı hızla ilerlemektedir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti





