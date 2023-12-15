KIZILCIK ŞERBETİ 43. BÖLÜM İZLE! Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ömer'in ikizi ile olan sahnesi gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 43. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve tv yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 43. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 42. BÖLÜM ÖZETİ

Nilay ve Mustafa'nın gerçeği ortaya çıkarmak için giriştikleri oyun Abdullah tarafından bozulacak ancak bu olay üçünün arasında sır olarak kalacaktır. Son gelişmeleri konuşmak üzere buluşan Abdullah ve Alev birlikte güzel bir gün geçireceklerdir. Abdullah'tan çok etkilendiğini iyice fark eden Alev, çözümü Rüzgar ile yapacağı nikahı hızlandırmada bulacaktır. Alev'in nikahına bir gün kala Abdullah'ın aldığı karar ise her iki aileyi de geri dönülmez bir yola sokacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 43. BÖLÜM İZLE!

Alev ve Abdullah'ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini deklare etmeleri her iki aileye de bomba gibi düşer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Durumdan en çok etkilenen elbette ki Pembe'dir. İlk şoku atlattıktan sonra çocuklarını da yanına alıp karşı atağa geçecektir. Nilay'ın canlı yayına bağlanarak olayı konuşması ise kimilerini mutlu edecek, kimilerinin ise daha çok gerilmesine neden olacak, ancak böylece olayı duymayan kalmayacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Ne Gemiler Yaktım

02:30 Sandık Kokusu

05:30 Kızılcık Şerbeti





