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Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? RTÜK kararı tebliğ etti!

31.03.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti, RTÜK tarafından verilen ceza ile gündemde. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, geçtiğimiz bölümlerdeki gerdek gecesi sahneleriyle çok konuşulmuştu. Bu sahneler sebebiyle Show TV'ye verilen ceza kanala tebliğ edildi. Peki Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? İşte ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? RTÜK kararı tebliğ etti!

Kızılcık Şerbeti adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük bir ilgiyle yakından takip edilen dizi ile ilgili gelişmeler izleyiciyi oldukça üzmüş durumda. Kullanıcılar 'Kızılcık Şerbeti ceza' ekranını araştırıyor. Peki Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? Ayrıntılar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz haftalardaki bir bölümünde bölüm sonundaki sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıkladı. Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin final kararı hakkında bir açıklama yapılmadı. Yayın durdurma cezası sonrasında yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edeceği tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN CEZA ALDI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi için inceleme başlatıldığını belirtti. Kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik ettiği gerekçesiyle dizi hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ün radarına takıldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde, nikah gecesi evliliği istemediği söyleyerek cama çıkan Nursema, eşi tarafından itilerek aşağı düşürülmüştü. Sahneye gelen tepkilerin ardından diziyle ilgili inceleme başlatıldı. Dizinin söz konusu sahnesinde Nursema zorla nikah masasına oturtuldu. Herkes evine gittikten sonra eşiyle yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyledi. Eşiyle tartışan Nursema, "Bana dokunma" diyerek cama çıktı. Gözü dönen İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı attı.

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