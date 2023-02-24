Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat Show TV yayın akışı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilerin oldukça ilgisini çekiyor. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Deprem nedeniyle yayınlanmayan dizilerin yeni bölümleri yavaş yavaş ekranlara gelmeye başladı. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

En son 15. Bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, bu akşam iki haftalık aranın ardından 16. Bölümüyle ekranda olacak. İzleyicilerin heyecanla beklediği bölüm saat 20.00’de başlayacak.



Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vurmuştu. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürmüş, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

24 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 İntikam Kurşunu

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 İntikam Kurşunu

05:15 Baba



