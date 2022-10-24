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Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı! İşte Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları...

24.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fragmanıyla büyük yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi bu hafta SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları...

Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı! İşte Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları...

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbetinin başlamasına sayılı günler kaldı. İddialı konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yapım, fragmanıyla çok konuşulmuştu. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi 28 Ekim 2022 Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yerini alacak.

Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı! İşte Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

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dizi Oyuncu doğukan güngör

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