MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu cuma yayında!

Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu cuma yayında!

26.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi Kızılcık Şerbeti bu cuma (28 Ekim) SHOW TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Dizinin başlamasına kısa bir süre kala, detaylar araştırılmaya başlandı. Dizinin konusu, oyuncuları, senaryosunun uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu cuma yayında!

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular bulunuyor. Fragmanıyla da büyük ilgi çeken dizinin detaylarına, haberimizde yer verdik. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş'in Özgür'ü Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında?Üç Kız Kardeş'in Özgür'ü Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında?
Survivor'dan ayrılmıştı! Bakın artık ne yapıyorSurvivor'dan ayrılmıştı! Bakın artık ne yapıyor
'Kocası camları indirdi!' Şoke eden gerçek...'Kocası camları indirdi!' Şoke eden gerçek...
Anahtar Kelimeler:
dizi Oyuncu doğukan güngör

En Çok Okunan Haberler

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.