Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu cuma yayında!

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular bulunuyor. Fragmanıyla da büyük ilgi çeken dizinin detaylarına, haberimizde yer verdik. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi uyarlama mı? Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu

Doğukan Güngör

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar

