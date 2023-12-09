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  4. Kızılcık Şerbeti dizisinde Dilan-Engin Polat çiftine olay gönderme! O sahneler gündem oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Dilan-Engin Polat çiftine olay gönderme! O sahneler gündem oldu

09.12.2023 19:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam yayınlanan son bölümüyle olay oldu. Dizide Umut'un iş yerine gelen güzellik merkezleri sahibi bir çiftin konuşmaları geceye damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Abdullah ve Alev'in sahnelerinin yanı sıra kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Engin Polat çiftine yapılan gönderme de sosyal medyada büyük yankı buldu.

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POLAT ÇİFTİ GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gün 42. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Gold Film imzalı dizi yapımın yeni bölümünde Alev ile Umut'un iş yerine bir sosyal medya fenomeni çift geldi.

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Gündemi yakından takip eden dizide Umut ile çiftin konuşması oldukça dikkat çekti. Umut'un çifte 'Tüm gelirlerinizi sosyal medyadan yaptığınız reklamla mı karşılıyorsunuz' sorusu akıllara Dilan Engin Polat çiftini getirdi.

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BÜYÜK YANKI BULDU

Çiftin Umut'a cevabı ise oldukça şaşırttı. Fenomen çiftin 'Bizim olayımız kozmetik. Sadece reklam değil Türkiye genelinde 130 bayimiz var.' demesiyle gündeme gönderme yapıldı.

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Sosyal medyada büyük yankı bulan sahneler için kullanıcılardan, 'Bir siz kalmıştınız', 'Para güzellik merkezlerinde','Engin bana özgürlük al' gibi yorumlar geldi.

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