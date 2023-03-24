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Kızılcık Şerbeti hangi gün, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

24.03.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri oldu. İzleyiciler bu akşam dizinin olup olmadığını merak ediyorlar. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizi, son bölümünde yaşananlar nedeniyle gündemden düşmüyor. Peki Kızılcık Şerbeti hangi gün, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kızılcık Şerbeti hangi gün, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisine gerdek sahnesi nedeniyle RTÜK'ün %5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmişti. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilerin oldukça ilgisini çekiyor. Yüksek izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Peki Kızılcık Şerbeti hangi gün, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Ayrıntılar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günleri ekranlara geliyor. Büyük bir ilgiyle izlenen dizi Show TV'de yayınlanıyor.

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Cuma akşamları reytingte Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti, iki haftadır reyting sıralamasında birinci oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

RTÜK cezasının ardından Kızılcık Şerbeti yeni bölüm günü araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti 20. bölüm ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Dizi bu akşam, yeni bölümü ile devam edecek.

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Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile saat 20.00'de ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta 19. bölümü yayınlanan dizinin bu akşam 20. bölümü ekrana gelecek.

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