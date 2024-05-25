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  4. Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 15:58
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Son bölümüyle yine dikkat çeken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı..

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı.

PROJEYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projeye sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olan Yiğit Kirazcı diziye veda edecek. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı.

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Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e’de ekrana gelecek olan İngiltere’nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti
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