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Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne! Sosyal medyadan destek yağdı! 'Çok büyüksünüz'

06.10.2023 23:59 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti her bölümüyle olay olmaya devam ediyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 33. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin neredeyse tüm sahneleri konuşulurken özellikle bir sahnede diziye sosyal medyadan adeta destek yağdı.

Kızılcık Şerbeti her cuma yayınlanmaya devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizide Kıvılcım ve Doğa'nın konuşması geceye damga vurdu. “Yumruk mu yedin? Silkeleneceksin. Yaralandın mı? Doğrulacaksın" repliği gündem oldu.

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Yalı Çapkını ile birlikte cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'in Doğa'dan kızı Cemre'nin velayetini almak istemesiyle başlayan olaylar silsilesi devam etti.

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Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım ve doğa arasında bir tartışma yaşandı. Doğa'nın annesine 'Yapamıyorum. Bittim' demesiyle birlikte Kıvılcım'ın cevabı geceye damga vurdu.

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"BİTEMEZSİN..."

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım 'Bitemezsin. Kendine gelmek zorundasın. Bizim için, kendin için, baban için. Bitemezsin nokta' repliğiyle dizinin en çok konuşulan sahnelerinden birine imza attı.

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Dizinin izleyicileri o sahnelere adeta yorum yağdırdı. Birçok kişi 'Sen çok iyi bir annesin Kıvılcım', 'Evrim Alasya devleşti resmen', 'Bu nasıl oyunculuktur yiğidim', 'Şu oyunculuklar şaka mı?', 'Evrim Alasya bu sahneyle bir ödül almalı artık' gibi yorumlarda bulundular.

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Evrim Alasya Sıla Türkoğlu ele

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