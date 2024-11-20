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Kızılcık Şerbeti'nde vedalar devam ediyor: Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından yeni ayrılıklar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.11.2024 07:11
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Kızılcık Şerbeti dizisi reytinglerdeki yerini korusa da dizideki ayrılıklar bitmiyor. Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından üzen 2 ayrılık haberi daha gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde vedalar devam ediyor: Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından yeni ayrılıklar

Kızılcık Şerbeti dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner, geçen sezonun ortasında diziye katılmıştı. Ancak bu sezonun başında projeye veda etme kararı aldı.

Taşaner, diziden ayrılma sebeplerini "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi" sözleriyle açıklamıştı.

VEDALAR SÜRECEK

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından yeni ayrılıklar yaşanacak. Dizinin Gold Film imzalı yapımında, yönetmen Ketche ve Eylem Oğuz’un imzasını taşıyan projede, Duygu Kocabıyık'ın Ezgi karakterine veda edeceği duyuruldu. Ayrıca, Cansu karakterini canlandıran Semra San da diziye veda edecek.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizideki kadroda vedaların süreceği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan bu ayrılıklar, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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