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Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Bakın kime partner geliyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.11.2024 14:51
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Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe değişiklikler yaşanıyor. Dizideki 'üvey anneyle ilişki' sahneleri tepki çekince senaryoda değişikliğe gidildi ve Heves karakterine hayat veren Şebnem Dönmez ile Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılıkların yanı sıra diziye yeni bir isim dahil oldu.

Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Bakın kime partner geliyor

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda birçok oyuncu dahil olmuştu. Senaryonun değiştiği dizide Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in 'üvey anneyle ilişki' sahneleri tepki çekti.

Hatta bazı sahnelerin çekildiği ancak yayınlanmadığı ortaya çıkmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Cenevre'ye giden Heves karakteri ile birlikte Şebnem Dönmez projeye veda etti.

dizi

Ardından ise Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'den şaşırtan açıklamalar geldi. Taşaner, "Hikâyenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" dedi.

Fatih Gühan

DİZİYE TAZE KAN!

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı projeye şimdi de yeni bir ismin dahil olacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna imam İlhami karakteri dahil olacak. Rol içinse Fatih Gühan’la anlaşma sağlandı. Gühan’ın hayat vereceği imam fenomen dizinin 78. bölümünde ekibe dahil olacak.

NURSEMA

BAKIN KİME PARTNER OLACAK

Rolle ilgili kulislerde Nursema’yla yakınlaşacağı söylentisi dolaşıyor. Öte yandan Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni ayrılıkların yaşanacağı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Dönmez Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti
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