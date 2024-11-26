Kızılcık Şerbeti'nde yeni ayrılık! Daha yeni katılmıştı ama...

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonunda da büyük ilgi görmeye devam ediyor ve en çok izlenen yapımlar arasında zirvede yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Gold Film imzalı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Reyting başarılarıyla adından söz ettiren dizideki ayrılıklar, izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.

Diziye bu sezon katılan bir oyuncu daha projeye veda ediyor.

Sezon başında Cemal rolüyle kadroya katılan ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan Fırat Çelik, projeden ayrılacağını duyurdu.

Seyircileri şaşırtan bu gelişme, dizinin geleceği hakkında yeni soruları gündeme getirdi.

ELEŞTİREL AÇIKLAMA

Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner, geçen sezonun ortasında diziye katılmıştı. Taşaner, diziden ayrılma sebeplerini "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi" sözleriyle açıklamıştı.