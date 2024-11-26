MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nde yeni ayrılık! Daha yeni katılmıştı ama...

Kızılcık Şerbeti'nde yeni ayrılık! Daha yeni katılmıştı ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.11.2024 08:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nde bir veda daha! Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından diziye Duygu Kocabıyık da veda etmişti. Bununla da kalmadı diziden Fırat Çelik de ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde yeni ayrılık! Daha yeni katılmıştı ama...

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonunda da büyük ilgi görmeye devam ediyor ve en çok izlenen yapımlar arasında zirvede yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Gold Film imzalı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Reyting başarılarıyla adından söz ettiren dizideki ayrılıklar, izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.

Diziye bu sezon katılan bir oyuncu daha projeye veda ediyor.

Sezon başında Cemal rolüyle kadroya katılan ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan Fırat Çelik, projeden ayrılacağını duyurdu.

Ekran görüntüsü 2024-11-26 080211

Seyircileri şaşırtan bu gelişme, dizinin geleceği hakkında yeni soruları gündeme getirdi.

Şaşırtan 2 ayrılık daha! Resmen yaprak dökümü Şaşırtan 2 ayrılık daha! Resmen yaprak dökümü

ELEŞTİREL AÇIKLAMA

Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner, geçen sezonun ortasında diziye katılmıştı. Taşaner, diziden ayrılma sebeplerini "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi" sözleriyle açıklamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Büyük tehlike! 200 liraya kişisel verileri satıyorlar

Büyük tehlike! 200 liraya kişisel verileri satıyorlar

Wanda Nara sınırları zorluyor! O poz dile düştü: Icardi paylaşınca...

Wanda Nara sınırları zorluyor! O poz dile düştü: Icardi paylaşınca...

FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber!

FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber!

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Değil Türk futbolunu, dünya transfer gündemini bile yerinden sarsacak hamle! Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası!

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.