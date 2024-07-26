MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı olay olmuştu! Selin Türkmen'in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı olay olmuştu! Selin Türkmen'in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 12:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden rolü bittiği için ayrılan Selin Türkmen'in yeni projesi merak ediliyordu. Türkmen yeni sezonda Kara Dut dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun partneri ise yakışıklı oyuncu Burak Dakak oldu.

MYNET-Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteri ile dikkat çeken Selin Türkmen projeden rolü bittiği için ayrılmıştı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İŞTE YENİ PROJESİ!

Yeni sezonda bir projede yer alıp almayacağı merak edilen Türkmen'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Tims&B imzalı Kara Dut dizisi için el sıkıştı.

ÇİMEN 2

Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği Kara Dut dizisinin oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas yer alıyor.

burak dakaka

YAKIŞIKLI OYUNCU İLE PARTNER OLDU

Dizide Burak Dakak, Zuhal’in (İrem Helvacıoğlu) büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora olarak hikâyede yerini alacak. Dakak’ın partneri ve de ayrıca Zuhal’in de kız kardeşi olan Aslı’ya da Selin Türkmen hayat verecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Müjdeli haber geldi! Baba oluyorMüjdeli haber geldi! Baba oluyor
Anahtar Kelimeler:
Burak Dakak Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen
En Çok Okunan Haberler
'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma

'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma

Çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti

Çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti

AK Partili Metin Külünk’ten çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yorumu

AK Partili Metin Külünk’ten çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yorumu

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Jose Mourinho'dan tüm Fenerbahçe takımına uyarı

Jose Mourinho'dan tüm Fenerbahçe takımına uyarı

“Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonuna ceza

“Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonuna ceza

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.