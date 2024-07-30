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  4. Kızılcık Şerbeti'nden okulu için ayrıldığını söylemişti! Selin Türkmen, Kara Dut ile anlaştı

Kızılcık Şerbeti'nden okulu için ayrıldığını söylemişti! Selin Türkmen, Kara Dut ile anlaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.07.2024 07:15
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Selin Türkmen, senaryo gereği Kızılcık Şerbeti'nden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin söylemişti. Türkmen yeni sezon için hemen anlaşma yaparak Kara Dut dizisinin kadrosuna girdi.

Kızılcık Şerbeti'nden okulu için ayrıldığını söylemişti! Selin Türkmen, Kara Dut ile anlaştı

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen diziye veda ederek sevenlerini üzmüştü.

Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen'in okuluna devam edeceği için bu kararı aldığı açıklanmıştı. Ancak güzel isim gelen tekliflerden bir tanesine 'hayır' diyemedi.

İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas'ın yer alacağı Kara Dut dizisine son olarak Selin Türkmen dahil oldu.

Yeni dizisiyle ilgili açıklamada bulunan güzel oyuncu, dizi için çok heyecanlı olduğunu ve ağustos başında sete çıkacaklarını açıkladı.

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KARA DUT DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Burak Dakak, dizide İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora'yı oynayacak. Selin Türkmen de Zuhal'in kardeşi, Tayfun'un da sevgilisi olan Aslı rolünü üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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