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Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Farah Zeynep Abdullah ekibe katıldı! Başörtülü hali olay oldu

24.11.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bomba bir haberle gündem oldu. Son dönemin en sansasyonel ismi ve yeni Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Farah Zeynep Abdulllah kadroya katıldı. Başörtülü haliyle verdiği poz olay oldu.

Kızılcık Şerbeti her hafta büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan dizide flaş bir gelişme yaşandı. Farah zeynep Abdullah fenomen dizinin ekibine katıldığını duyurdu.

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DİLRUBA'YI CANLANDIRACAK

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı.

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Gold Film imzalı dizi, güçlü kadrosu ile büyük dikkat çekiyor. Ketche(Hakan Kırvavaç)'nin yönettiği Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracak.

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SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Dizide Dilruba karakterine hayat verecek olan Abdullah, diziye bir bölümlük konuk oyuncu olarak katılacak. Haberi sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla paylaşan Abdullah, gelen tepkiler üzerine, 'Gerçek mi, değil mi, Photoshop mu? Hayır Photoshop değil. Gerçek' diyerek ayrı bir paylaşım yaptı.

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Haberin açıklanmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Fotoğrafı gören kullanıcılar 'Yanlış mı görüyorum?', 'Bu tam bomba oldu', 'Sen reytingleri şimdi gör', 'Kızılcık Şerbo tam gaz' gibi yorumlarda bulundular.

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