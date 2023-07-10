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Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma'dan bomba transfer! Pembe'den beklenmedik atak: "Bir hafiyemiz eksikti"

10.07.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gerdek gecesi sahnesi ile bütün dikkatleri üzerine çeken diziye 6 sezonun sonunda geçtiğimiz ay final yapan Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer yapıldı.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, RTÜK tarafından aldığı yayın durdurma cezası ve bazı sahneleriyle uzun süre ülke gündeminde yer almıştı. Sezon finaliyle büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu için flaş bir gelişme yaşandı.

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Dizide Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri, eşi Abdullah'ı Alev'den kıskanmış ve tüm sezon boyunca çeşitli olayların yaşanmasına sebep olmuştu.

PEMBE'DEN BEKLENMEDİK ATAK

Fenomen dizinin sezon finalinde ise Alev'in Pembe'ye 'İsteseydim bu evin hanımı ben olurdum' demesiyle ortalık iyice gerilmişti.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma dizisinden bir transfer yapıldı.

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Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrolde olduğu dizide Sedai rolünü canlandıran Bahtiyar Memili, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldı.

ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ İLE KARDEŞ ÇIKTI

Kaçma Birader, Yedi Güzel Adam, Kehribar ve Kara Komik Filmler gibi birçok projede rol alan Bahtiyar Memili, Yasak Elma dizisindeki Sedai rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Başarısıyla adından söz ettiren Memili, bu zamana kadar sayısız projede rol alan usta oyuncu Necip Memili'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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Bahtiyar Memili, 1985 yılında Adana'da dünyaya geldi. Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında 'Kaçak' adlı televizyon dizisi ile geçti.

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CEM YILMAZ'LA ROL ALMIŞ

Yeni sezonda Pembe, kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak ve bu karakteri de Bahtiyar Memili canlandıracak.

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Heyecanla yeni bölümleri beklenen diziye katılacak olan Memili en son usta komedyen Cem Yılmaz ile bir akaryakıt firmasının reklamlarında oynamıştı.

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Dikkat çeken konusu ve farklı tipteki karakterleriyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için hazırlık çalışmaları devam ediyor.


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