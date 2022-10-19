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Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, hangi gün? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu!

19.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yayına gireceği tarih belli oldu. Dizinin başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncular yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, hangi gün? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, hangi gün? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu!

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı. Dizi SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisi fragmanıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, hangi gün? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü 28 Ekim 2022 Cuma akşamı yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, hangi gün? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu!

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar.

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dizi Oyuncu doğukan güngör
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